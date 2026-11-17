Varias explosiones se escucharon este martes en Bahréin, donde Irán afirmó haber atacado con drones una base militar de Estados Unidos en este país del Golfo, objetivo frecuente de ataques desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, indicaron que habían atacado con drones de combate “un sistema de radar operado por fuerzas estadounidenses” en la base aérea de Sheikh Isa, como respuesta a las “repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por parte de drones del ejército estadounidense”.

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Periodistas de la AFP escucharon estas explosiones cerca de la capital de Bahréin, Manama.

Los combates entre Estados Unidos e Irán están en pausa desde septiembre, pero el viernes y luego el domingo los Guardianes ya reivindicaron ataques contra sistemas de radar estadounidenses en Bahréin.

El ataque del viernes fue el primero de Irán contra un país del Golfo desde principios de septiembre.

Una valla publicitaria que muestra un misil lanzado y un logotipo que dice en persa: "El cielo es un lugar para nuestro orgullo y lealtad", en la plaza Valiy-Asr de Teherán, Irán, el 17 de noviembre de 2026. (Foto de Atta KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Por su parte, el ejército estadounidense aseguró haber interceptado y derribado los dos drones lanzados el viernes por las fuerzas iraníes, mientras que el ejército de Bahréin anunció haber interceptado el ataque del domingo.

Bahréin, que alberga una importante base naval estadounidense, es uno de los países del Golfo que ha sufrido numerosos ataques de Teherán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.