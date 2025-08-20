Punto de control que limita el acceso desde el sur de Cisjordania hacia Jerusalén. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Punto de control que limita el acceso desde el sur de Cisjordania hacia Jerusalén. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Israel aprueba importante plan de colonización en Cisjordania ocupada
Israel aprueba importante plan de colonización en Cisjordania ocupada

Israel aprueba importante plan de colonización en Cisjordania ocupada

aprobó este miércoles un proyecto clave de construcción de 3.400 viviendas en ocupada, que, según sus detractores, dividiría este territorio palestino en dos e impediría la creación en un futuro de un Estado con continuidad territorial.

“Me complace anunciar que hace apenas una hora la administración civil aprobó la planificación para la construcción del barrio E1”, anunció en un comunicado Guy Yifrah, alcalde de la colonia israelí de Malé Adumim, .

Este plan provocó una fuerte oposición a nivel internacional. La ONU y la Unión Europea instaron a Israel a renunciar a su construcción.

La Autoridad Palestina, que , condenó rápidamente la medida.

La Autoridad Palestina, que , condenó rápidamente la medida.

“Esto socava las posibilidades de implementar la solución de dos Estados, establecer un Estado palestino sobre el terreno y fragmenta su unidad geográfica y demográfica”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina en un comunicado.

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich -figura de la extrema derecha-, llamó la semana pasada a acelerar la implementación del plan y a anexar Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, en respuesta a los anuncios de varios países sobre su intención de reconocer un Estado palestino.

La ONG israelí Paz Ahora, contraria a la colonización, advirtió contra un “plan fatal para el y para cualquier posibilidad de una solución de dos Estados” al conflicto israelo-palestino.

Un niño pedalea en su bicicleta en por el área de Al Eizariya. Foto: EFE/ Magda Gibelli
Un niño pedalea en su bicicleta en por el área de Al Eizariya. Foto: EFE/ Magda Gibelli

Fuera de Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, viven en Cisjordania unos tres millones de palestinos, junto a aproximadamente 500.000 israelíes establecidos en colonias que la ONU considera ilegales, según el derecho internacional.

La , fronteriza con Jordania, se ha mantenido bajo todos los gobiernos israelíes, tanto de izquierda como de derecha, desde 1967.

Se intensificó bajo el actual ejecutivo, en particular desde el inicio de la guerra en Gaza desencadenada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel.

Las restringen fuertemente los desplazamientos de los palestinos de Cisjordania, quienes dependen de permisos para atravesar los controles y entrar en Jerusalén Este o en Israel.

