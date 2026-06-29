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Apoye, no castigue: la urgencia de legislar desde la realidad

“[Hay que] exigir políticas basadas en la evidencia, la autonomía y la compasión. Desde la verdad”.

    Francesca Brivio
    Por

    Proyecta Soma

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Se trata de regular pensando en la realidad". Ilustración: El Comercio
    "Se trata de regular pensando en la realidad". Ilustración: El Comercio

    Nos enseñaron que hay sustancias “buenas” y “malas”. Que unas merecen publicidad en horario familiar y otras, la cárcel. Nos dijeron que esto era ciencia, seguridad y salud pública, cuando en realidad se trata de un experimento social basado en el moralismo y en la consolidación de un poder que decide qué personas son productivas y cuáles peligrosas. A veces parece que decidieran cuáles son personas y cuáles no. Llevamos más de 60 años repitiendo mentiras diseñadas para generar miedo. En un debate científico, la prohibición pierde.

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