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¿La inteligencia artificial puede gobernar personas?

“Quizá lo más importante no es saber cuánto avanzará la IA, sino qué tipo de líderes necesitaremos para acompañar ese avance”.

    Martha Marina Casas Casas
    Por

    Directora de los programas académicos de Administración de Empresas de la Universidad de Piura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Las personas siguen siendo las responsables de orientar el uso de la IA hacia fines valiosos". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Las personas siguen siendo las responsables de orientar el uso de la IA hacia fines valiosos". Ilustración: Giovanni Tazza

    Recientemente, el papa León XIV publicó la encíclica Magnifica Humanitas, dedicada a la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial (IA). En ella, invita a integrar los avances tecnológicos sin perder de vista la dignidad de la persona ni la responsabilidad humana en la toma de decisiones. ¿Pero cómo lograrlo? ¿Cómo evitar que la IA tome las riendas de todo? ¿Acaso esta, que ya forma parte de nuestras vidas, puede gobernar a las personas?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.