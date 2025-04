¿Deben los empresarios participar en política e involucrarse en la campaña electoral, ahora que se ha convocado a las elecciones generales para el 12 de abril del 2026? Mi respuesta categórica es sí.

Los empresarios y los gremios empresariales no podemos ni debemos permanecer de espaldas a un proceso en el cual se pone en juego el presente y futuro de nuestro país.

Siendo el sector privado el que apuesta por el Perú, invierte, arriesga su capital, paga impuestos y genera los puestos de trabajo formales que tanto necesitamos los peruanos para acceder a una mejor calidad de vida, por supuesto que tiene mucho que hacer y que decir. La gran mayoría de empresarios estamos de acuerdo con el modelo económico de libre mercado y defensa de la iniciativa privada que garantiza nuestra Constitución y que ha permitido, en las últimas décadas, crecimientos superiores a 5% y con ello reducir, antes de la pandemia, la pobreza de 59% a 20%. ¿Debemos ser cuestionados por defender estas ideas? No. De ninguna manera esto significa que la participación de los empresarios en política o en el proceso electoral obedezca al interés de obtener ventajas o privilegios.

Nuestra participación debe enfocarse en abrir espacios de diálogo y debate, escuchando también a quienes piensan distinto; para compartir y enriquecer las ideas que permitan al Perú crecer, fortalecerse y ser competitivo, ofreciendo oportunidades y bienestar para todos. ¿O acaso los empresarios debemos estar en silencio ante, por ejemplo, una burocracia que alienta la corrupción, o propuestas populistas que socaven la estabilidad económica y social? ¿Los empresarios debemos callarnos ante los puentes, escuelas y hospitales que se caen por falta de mantenimiento, o las extorsiones y asesinatos que sufren quienes no pagan cupos?

¿Los empresarios no podemos pronunciarnos en defensa de la estabilidad política y jurídica, que es esencial para el desarrollo económico, promover la inversión, el emprendedurismo, la generación de empleo y, principalmente, para erradicar la pobreza?

Llamamos a los candidatos a la presidencia y a los postulantes a integrar las cámaras de diputados y de senadores a garantizar reglas claras y predecibles para la inversión, el clima de negocios y la generación de empleo, así como políticas efectivas para combatir la delincuencia. Igualmente, a que se defienda la seguridad jurídica y el absoluto respeto al equilibrio e independencia de poderes y el Estado de derecho, además de la libertad de prensa y de expresión.

Cuando vemos niños y ancianos pidiendo limosnas o vendiendo caramelos en las calles, o a hombres y mujeres yendo de un lugar a otro con un currículum bajo el brazo buscando un trabajo que no encuentran, o a jóvenes que no estudian ni trabajan o que prefieren migrar en busca de oportunidades no podemos sino sentirnos enfrentados a una realidad que nos desafía a cambiar.

Un proceso electoral no es solo una contienda entre candidatos, es la expresión más genuina de la voluntad popular. Es el mecanismo mediante el cual elegimos nuestro destino, por lo que debemos exigir que se lleve a cabo con la máxima transparencia, imparcialidad e integridad por parte de las autoridades. Pero la responsabilidad no recae solo en las instituciones, sino también en quienes aspiran a gobernarnos. A los candidatos, les decimos: necesitamos planes de gobierno serios, responsables y viables. No podemos elegir a quienes, en su afán por ganar votos, comprometan el futuro con promesas irrealizables, ofreciendo regalos o medidas que socaven la estabilidad.

A la ciudadanía, nuestro mensaje es claro: informémonos, analicemos y votemos con madurez. No dejemos que la desinformación, las noticias falsas, los discursos vacíos, el odio, el revanchismo o hasta los memes marquen la agenda y sean los que definan nuestra elección. El destino del Perú está en nuestras manos y debemos asumir el rol que nos corresponde.