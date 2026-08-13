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La biodiversidad peruana puede transformar la tecnología médica

“La investigación científica necesita mecanismos ágiles para convertirse en innovación clínica, mientras que los hospitales deben consolidarse como espacios donde las nuevas tecnologías puedan validarse y aplicarse con rapidez”.

    Carlos Ojeda Díaz
    Por

    Profesor e Investigador de la Universidad de Piura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La impresión 3D y 4D, la inteligencia artificial aplicada al diseño de dispositivos médicos, la biofabricación y la ingeniería de tejidos permiten desarrollar implantes personalizados en tiempos cada vez menores".
    "La impresión 3D y 4D, la inteligencia artificial aplicada al diseño de dispositivos médicos, la biofabricación y la ingeniería de tejidos permiten desarrollar implantes personalizados en tiempos cada vez menores".

    El Perú suele ser reconocido por su riqueza minera, su biodiversidad o su patrimonio cultural. Sin embargo, existe un activo estratégico que podría convertir al país en protagonista de una de las transformaciones más importantes de la medicina moderna: el desarrollo de tecnología médica con biomateriales de origen natural.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.