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Los superalimentos de importación que ignoramos en casa

“Recuperar los alimentos nativos no es un discurso romántico ni una postura contra las importaciones”.

    María Chirinos
    Por

    Nutricionista clínica enfocada en bienestar corporativo y fundadora de Wellnessy Nutrición

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    La quinua posee muchos de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. (Foto: ThinkStock)
    La quinua posee muchos de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. (Foto: ThinkStock)

    El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad alimentaria del mundo. Sin embargo, muchos consumidores peruanos desconocen que esa diversidad compite en calidad y precio con productos importados que viajan miles de kilómetros.

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