Resumen

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El Día de la Gastronomía Sostenible se celebra a nivel mundial cada 18 de junio. | Foto: Pixabay
El Día de la Gastronomía Sostenible se celebra a nivel mundial cada 18 de junio. | Foto: Pixabay
Por Redacción EC

Cada 18 de junio se celebra el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, fecha que busca crear conciencia para adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan al bienestar de la población mundial y a la protección y preservación de los recursos naturales.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.