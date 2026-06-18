Cada 18 de junio se celebra el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, fecha que busca crear conciencia para adquirir nuevos hábitos alimenticios que contribuyan al bienestar de la población mundial y a la protección y preservación de los recursos naturales.

Esta fecha fue declarada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2016, a propuesta del Gobierno del Perú. La decisión de festejar este día reconoce a la gastronomía como una expresión cultural de la diversidad natural y cultural del mundo.

Asimismo, se busca celebrar los ingredientes y productos de cada temporada y contribuir a la preservación de la vida silvestre y las tradiciones culinarias.

¿Qué es la gastronomía sostenible?

Aunque a la gastronomía suele llamarse como el arte de la comida, también se puede referir a ello como un estilo de cocina de una región en particular. En otras palabras, la gastronomía se refiere a menudo a la comida y a la cocina de un lugar.

La sostenibilidad es la idea de que algo, por ejemplo la agricultura, la pesca o incluso la preparación de alimentos, se debe realizar sin desperdiciar los recursos naturales y protegiendo el medio ambiente y la salud.

Por lo tanto, la gastronomía sostenible vendría a ser una cocina que tiene en cuenta de dónde provienen los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros mercados y, eventualmente, a nuestros platos de comida.

Papa: Un producto básico en casa. Podemos rallar media papa, la colocamos en una sartén con un poco de mantequilla y aceite, así logramos una base plana que al colocarle algún relleno de su preferencia podemos lograr unos rollitos caseros. Por ejemplo, podemos sumarle un poco de pollo (a la brasa o hervido) que haya sobrado de la cena y que previamente esté refrigerado. Si tenemos ají amarillo, se puede preparar una base de causa, con un relleno al gusto de cada uno. (Foto: Shutterstock)

¿Qué se está haciendo por la Gastronomía Sostenible?

Con el objetivo de sensibilizar al público sobre su contribución al desarrollo sostenible de la gastronomía, organismos internacionales como la Asamblea General de la ONU, la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han implementado las siguientes iniciativas: