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Radiografía de la violencia en los colegios

“El 59% de estudiantes que enfrentó una situación de abuso, asociado a temas como el ciberbullying, groming o sextorsión, no tuvo el valor para pedir ayuda a un adulto”.

    Yakelin Caycho
    Por

    Coordinadora de Salvaguarda y Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "De acuerdo con la última encuesta nacional de ConectadaSOS “Uso y riesgos en el entorno virtual” de Aldeas Infantiles SOS Perú, el 62.8% de las niñas, niños y adolescentes encuestados, manifiesta sentir tristeza, molestia o indignación cuando presencia ciberbullying hacia sus pares". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "De acuerdo con la última encuesta nacional de ConectadaSOS “Uso y riesgos en el entorno virtual” de Aldeas Infantiles SOS Perú, el 62.8% de las niñas, niños y adolescentes encuestados, manifiesta sentir tristeza, molestia o indignación cuando presencia ciberbullying hacia sus pares". (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Nuestros colegios necesitan ayuda urgente. Los terribles casos de abuso físico, emocional y sexual entre estudiantes nos revelan una realidad que no podemos seguir ignorando, ocultando, ni postergando. El silencio solo alimenta la impunidad y deja desamparados a nuestras hijas e hijos, haciendo un daño terrible a la comunidad educativa y por ende a toda la sociedad.

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