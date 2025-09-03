(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
1925: Tragedia aérea
En la localidad de Caldwell, estado de Ohio, ha tenido lugar una terrible tragedia aérea. El dirigible Shenandoah se quebró, literalmente, en el aire. Los expertos del Departamento de Marina suponen que la pesada masa de aire que siempre corre delante de las tormentas haya sido la causa de la ruptura del dirigible en dos partes, en la madrugada de hoy, causando la muerte a 14 de los tripulantes, entre los cuales estaba el comandante Lansdowne. Trabajadores agrícolas escucharon el ruido de las hélices poco después de las 5 de la mañana y segundos más tarde se produjo la gran tragedia. H.L.M.

