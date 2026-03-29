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Bayly’s en las rocas

“Ya no sé quién se casó con quién”.

    Jaime Bayly
    Por

    Periodista y Escritor

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    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El diario español “El Mundo” ha revelado, en artículo firmado por su cronista Pío Canario, que mi hija mayor, Camelia, abogada de prestigio, se ha casado, ante cura católico, en templo religioso, en la ciudad del polvo y la niebla, donde ella no nació, y que yo le hice un desaire, pues me quedé en casa, cultivando la pereza, arrastrándome en pijama y pantuflas, y negándome, como todo un patán, a asistir al casamiento.

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