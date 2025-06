El Gobierno, a través del ministro de Energía y Minas, acaba de anunciar la ampliación del denominado Reinfo por “última vez” por los próximos seis meses. Si todo sale como el ministro Jorge Luis Montero indica, tendremos, a diciembre de este año, una ley MAPE (minería artesanal y pequeña escala) y por fin habremos de cerrarle el ataúd a lo que llamamos Reinfo.

No obstante, tal como suceden las cosas en el país en el último año amén de prospecciones políticas cual pitonisa, nada ni nadie, mucho menos el propio titular de la cartera, puede asegurar que esta no haya sido la última vez que el Gobierno haya ampliado el Reinfo. Me atrevo a decir que las “condiciones objetivas” se van acomodando para que, en el 2026, el gobierno de Boluarte, con el mismo Montero de ministro quizá, anuncie en diciembre otra ampliación del Reinfo, pero esta vez no para seis meses más, sino para todo el año.

Porque, señores, si consideramos el factor político, en el 2026 hay dos elecciones (las presidenciales primero y regionales/locales luego) y ni el Ejecutivo ni los partidos en el Congreso van a querer pelearse o distanciarse con el tremendo bolsón electoral del mundo minero informal o en vías de formalización, para decirlo con eufemismo. Entonces, el consenso político será que ante la imposibilidad de construir una ley MAPE y con las elecciones venideras será mejor la ampliación del Reinfo.

Pero hay un factor clave, crítico. Y ese factor es la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que dicho sea de paso ha servido como moneda de cambio de los grupos políticos. Si en estos seis meses no se ha logrado aprobar una ley MAPE, es por hechura y responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Congreso. A ello, hay que decir que el presidente de la comisión presentó un mamarracho de proyecto de ley. Es momento de que la comisión sea presidida por un partido serio y sobre todo responsable que permita una discusión técnica y honesta sobre una ley para la formalización. Mientras ello ocurre, con el precio del oro arriba y el Reinfo vivo, solo debemos orar.