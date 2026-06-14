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Ciudadanía incompleta

“Nuestra ciudadanía seguirá siendo incompleta, porque una democracia no se mide únicamente por el ejercicio de las libertades políticas”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    "Para recuperar la confianza de la ciudadanía necesitamos mejores candidatos, partidos más fuertes, elecciones internas justas".(Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Para recuperar la confianza de la ciudadanía necesitamos mejores candidatos, partidos más fuertes, elecciones internas justas".(Ilustración: Giovanni Tazza)

    La calidad de una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones periódicas, ni por la cantidad de ciudadanos inscritos en un padrón electoral, sino sobre todo, por el grado de libertad que tienen las personas para decidir sobre sus propias vidas y por la capacidad de la sociedad para garantizar condiciones mínimas de dignidad para todos.

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