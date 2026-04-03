Con cajón será diferente
“¿Quiénes pueden llevarse ese premio (quizá) envenenado? Viendo encuestas y debates ensayo estas reflexiones”.
Gobernar con algún nivel de éxito no será fácil para quien gane sea quien fuese. Hay una constante en Occidente: con muy pocas excepciones –que confirman la regla– la tolerancia hacia quienes gobiernan disminuye rapidísimo y más pronto que tarde prima el hartazgo.
Agréguense dos agravantes. Primero: ningún candidato ha dicho la verdad sobre el crimen violento. Todos han afirmado que con inteligencia o brutalidad lograrán en unos meses –cuando no de inmediato por su sola presencia– derrotar al crimen organizado.
La cruda realidad es otra. Incluso si hubiera una estrategia adecuada solo se verían algunos avances en ese lapso que contrastado con lo ofrecido será percibido como una estafa.
Segundo: lo vienen explicando destacados economistas y respetables exministros. Por ejemplo Waldo Mendoza: “El populismo del Congreso genera un gasto permanente de S/15.000 millones anuales que pueden hacernos perder el grado de inversión”.
Ante esta realidad habrá mucho menos para invertir se hará imprimiendo billetes con la maquinita –como propone el irresponsable congresista Roberto Sánchez– generando una enorme inflación.
Agréguese que las promesas de campaña son alucinantes. El ultraderechista Rafael López Aliaga llega al paroxismo al anunciar que contará con S/80.000 millones adicionales para gastar eliminando doce ministerios. En el otro extremo el tóxico candidato el neoultraizquierdista congresista José Luna promete miles de millones para cada problema y necesidad como si estuviera jugando con billetes de Monopolio.
Afortunadamente Ipsos y Datum coinciden en que tamaña demagogia no le ha rendido dividendos al postulante por Podemos y creo que nunca más lo veremos tratando de engañar a los más necesitados. Puede que –con el segundo papelón consecutivo leyendo mal un texto– su mellizo político César Acuña nos dé la misma satisfacción.
En la izquierda extrema hay dos candidatos con aspiraciones. Roberto Sánchez que cuenta con el apoyo expreso del golpista Pedro Castillo con quien quiere mimetizarse pese a no haber sembrado una sola planta –quizá ni en maceta–. Su ‘expectante’ sexto lugar le generó varios ataques y no tuvo capacidad de reacción.
El otro Ronald Atencio está vivito y hasta colea un poco –lo que no se puede decir del multiprotegido candidato prófugo–. Como recién emerge no lo atacaron ni a su simplón discurso –algo así como: “Mientras los ricos que son malos se la llevan toda los pobres que son buenos no tienen nada”– quizá fue eficaz para sus objetivos.
En la extrema derecha ambas encuestas dan cuenta de una consolidación de Keiko Fujimori y una leve tendencia a la baja de López Aliaga. En cambio registran una subida de Carlos Álvarez por lo que dijo en el primer debate. Su capacidad discursiva lo volvió a ayudar en el segundo y lo que ocurrió con Porky. Esto puede ser suficiente para que lo desplace al segundo lugar o al tercero si también supera a Keiko lo que bien podría ocurrir.
Veamos el centro y sus cercanías: hay opiniones divididas sobre si le fue bien a Jorge Nieto. Llegó tarde en la moto de un efectivo PNP en medio de un tráfico monstruoso esa tarde/noche consecuencia de un plan no anunciado de la Municipalidad de Lima para ‘acelerar’ la salida de los viajeros (¿un miércoles por la tarde?). Esto se vio agravado por una prolongada manifestación de militantes de Renovación Popular en los peajes. Algunos dirán casualidad; otros que fue a propósito pero la sola discusión favorece al afectado.
Finalmente a Marisol Pérez Tello le ha ido muy bien por segundo debate consecutivo por lo que se puede presumir que la tendencia al alza registrada por Ipsos continuará.
¿Quiénes estarán en la segunda vuelta? No lo sabe nadie.