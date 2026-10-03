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Con el pasado por delante

“Preservar una lengua, entonces, no significa solo conservar palabras, sino mantener vivos conocimientos, categorías y maneras de ordenar la experiencia acumuladas durante generaciones”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Mi esposa tiene el español como lengua materna, habla inglés fluido, un francés estupendo y también húngaro, que estudió y al que la une su ascendencia familiar. No solo habla cuatro idiomas, sino que ha incorporado un repertorio de marcos lingüísticos y conceptuales que pueden llevarla a organizar una misma experiencia de manera distinta según la lengua.

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