La caída del Perú en el Índice de Percepción de Corrupción 2024 de Transparencia Internacional no debería sorprender. Debería ser un llamado a la acción. El Perú ha pasado del puesto 101 en el 2012 al 127. Entre los factores que explican esta caída, está la aprobación de leyes que favorecen la impunidad y que han debilitado los esfuerzos para combatir la corrupción.

Y, aquí, los partidos son en extremo responsables. El rechazo a la clase política es prácticamente generalizado y esto hace que ser ‘outsider’ sea uno de los atributos que más valoran los votantes. Sin partidos políticos con ideas claras y un plan de desarrollo de país a largo plazo, quienes llegan al poder no tienen ni el soporte de una estructura partidaria ni los incentivos adecuados para hacer un buen gobierno. Y la realidad es que los ‘partidos’ en el Perú reclutan candidatos de manera improvisada, sin un mínimo de cohesión ni ideas en común, y sin siquiera haber revisado antecedentes penales. Una vez en el poder, el mercantilismo político, el intercambio de favores, la infiltración del crimen organizado y las economías ilegales terminan por imponerse.

Así, uno se cuestiona si la democracia tiene efectivamente las herramientas necesarias para defender los avances de los países y los derechos de sus ciudadanos. En países como el Perú, donde la incertidumbre, la informalidad, la violencia, la corrupción, la mala calidad de servicios de educación y salud, y la falta de infraestructura básica son la norma, el populismo y las candidaturas improvisadas y corruptas se abren paso.

Las elecciones generales del 2026 son un reto enorme para la institucionalidad y la democracia. Por un lado, tenemos más de 40 organizaciones políticas inscritas y 32 más en proceso de inscripción. Pero, además del presidente y sus vicepresidentes, deberemos elegir senadores, diputados y parlamentarios andinos. El Jurado Nacional de Elecciones calcula que serán 12.000 personas las que estarán postulando a algún cargo público. ¿Cómo harán los partidos políticos para reinvindicar la mala elección de candidatos que han llevado en sus listas en años anteriores? ¿Cómo lograremos evitar que condenados por corrupción, violación sexual, trata de personas, homicidio y secuestro lleguen a ser congresistas o estén en alguna plancha presidencial si el Congreso de la República no quiso aprobar el proyecto de ley que les impedía postular a cargos públicos?

Necesitamos cuatro cosas básicas: lo primero es lograr que más ciudadanos capaces decidan que ha llegado el momento de recuperar el país y entren a la política; lograr que los partidos establezcan filtros de selección adecuados; identificar financiamientos ilegales a candidatos y partidos; y, finalmente, desde la ciudadanía necesitamos ejercer presión sobre los partidos políticos y sus líderes, e informarnos y votar mejor.

Para ayudarnos en el proceso, Asociación Civil Transparencia, Empresarios por la Integridad, IPYS, IPAE y ProÉtica han creado el Radar Tolerancia Cero (RTC), una plataforma tecnológica que utiliza inteligencia artificial generativa para evaluar mejor la idoneidad de candidatos a cargos públicos en las próximas elecciones. La primera versión del RTC está lista y está a disposición de los partidos para ayudarlos a filtrar a sus candidatos. No tiene costo, con lo que todos los partidos deberían estar en fila para firmar el convenio y poder acceder al RTC. Si no lo hacen, quedarán claras sus intenciones y los ciudadanos estaremos advertidos. El Perú hoy necesita partidos políticos sólidos y a los mejores haciendo política. No hay excusas.