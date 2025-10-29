En el Semáforo de este martes 28 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Scotiabank informó que el ahorro de los peruanos creció 12,3% en el tercer trimestre del 2025, impulsado por la mejora del empleo y la inflación controlada, fortaleciendo la liquidez del sistema financiero. Segundo, entre enero y setiembre del 2025 se robaron 1′101.794 celulares pero solo se presentaron 8.920 denuncias (0,79%), evidenciando desconfianza ciudadana hacia las autoridades. Finalmente, diez personas resultaron heridas por el choque entre un bus de la línea 10A y el Ferrocarril Andino en El Agustino, cuando el conductor no habilitado invadió imprudentemente los rieles sin respetar la señalética.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 AUMENTAN LOS AHORROS

El banco Scotiabank informó que el ahorro de los peruanos creció 12,3% durante el tercer trimestre del 2025, aunque a menor ritmo que el 15% registrado el año previo. Este incremento responde a la mejora del empleo, la inflación controlada dentro del rango meta y la recuperación del ingreso real de los hogares en un contexto de crecimiento económico sostenido. La expansión del ahorro resulta favorable para el país: fortalece la liquidez del sistema financiero, proporciona fondeo estable y económico a las entidades bancarias, y genera capacidad de inversión futura.

🔴 SE DENUNCIAN MENOS DEL 5% DE ROBOS DE CELULARES

Un informe de El Comercio reveló que entre enero y setiembre del 2025 se robaron 1’101.794 celulares –aproximadamente 4.036 diarios–, pero solo se presentaron 8.920 denuncias: apenas 32 por día, lo que representa el 0,79% del total. Esta cifra evidencia la desconfianza ciudadana hacia las autoridades. Las personas evitan hacerlo por el tiempo que implica el trámite, la poca expectativa de recuperar el equipo, el desconocimiento sobre cómo gestionar denuncias e incluso el temor a represalias.

🔴 EVITABLE ACCIDENTE

Al menos diez personas resultaron heridas por el choque entre un bus de la línea 10A y el Ferrocarril Andino en El Agustino, cuando el vehículo invadió los rieles. El conductor intentó cruzar sin respetar la señalética del tren que alertaba su paso. Aunque alegó que estaba atrapado por el tráfico, las imágenes evidencian su imprudencia al no detener el bus antes de la vía férrea. La irresponsabilidad del chofer, que además no estaba habilitado para prestar servicio público, puso en riesgo vidas que felizmente no se perdieron.