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¿El mal menor o el bien común?

“Se elige positivamente porque se mira al bien mayor, al bien común, al desarrollo no utópico o demagógico, sino viable, real e integral del Perú”.

    Alfredo García Quesada
    Por

    Filósofo

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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Ante las próximas elecciones nacionales, hay quienes han propuesto elegir el mal menor. ¿Pero esto es posible? En un sentido estricto, para Aristóteles esto sería un absurdo. Y para Platón también. De acuerdo a la ética clásica, la voluntad humana sólo puede optar por el bien. Cuando se inclina al mal, lo hace por la apariencia de bien del objeto deseado o por defecto de la voluntad. Porque la voluntad busca naturalmente lo apetecible. Si no hubiese un bien a apetecer, la voluntad quedaría inmóvil. Es una constatación de sentido común que quedó registrada en la clásica definición aristotélica: el bien es lo que se apetece.

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