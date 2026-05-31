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El engaño del “mal menor”

“Afirmar que ambos son igualmente peligrosos no se sustenta en los hechos y la actual composición del Congreso no garantiza la mayoría calificada necesaria para una vacancia”.

    Adriana Tudela
    Por

    Congresista de Avanza País

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    Roberto Sánchez se desmarca a medias de Humala, mientras Antauro Humala confirma que le ofrecieron ministerios. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
    Roberto Sánchez se desmarca a medias de Humala, mientras Antauro Humala confirma que le ofrecieron ministerios. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
    / SYSTEM

    A pocos días de la segunda vuelta, el antifujimorismo intenta convencer a los indecisos de que Roberto Sánchez representa el “mal menor”. Para hacerlo vienen construyendo una narrativa basada en una serie de falsedades que buscan minimizar el peligro que representa su proyecto político.

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