Este lunes, veremos a Martín Vizcarra en una nueva faceta. Ya no será a través de un insípido video de TikTok comiendo cuy, serruchando madera o hablando bobadas. Ya no escucharemos su voz cavernosa diciendo: “¡Hola, qué tal!”, sino dando sus generales de ley a los integrantes de un tribunal. Ya no estará en la comodidad de su casa o en algún otro espacio seguro, sino en las instalaciones de una sala de audiencias, sentado en el banquillo de los acusados.

El influencer de lo intrascendente, el expresidente que daba conferencias de prensa diarias durante la pandemia, pero que se vacunó de espaldas al país, dará por fin la cara a la justicia. El proceso oral por los presuntos sobornos que habría recibido por las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y hospital de Moquegua II se inicia mañana.

Vizcarra y su defensa han intentado jugar una última carta para evitar que su imagen en el banquillo sea difundida por los medios de comunicación. Han presentado un recurso de nulidad contra la resolución que dispuso el inicio del juicio oral. El Poder Judicial, sin embargo, ya confirmó que el proceso en cuestión se inicia este lunes 28 de octubre. El pedido del expresidente podría ser visto en esa misma audiencia.

¿De qué se acusa exactamente a Vizcarra? La fiscalía señala que durante su gestión como gobernador regional de Moquegua pactó ilícitamente con las empresas constructoras Obrainsa e ICCGSA para recibir S/2,3 millones en coimas. Al juicio oral han sido citados 27 testigos, entre los que se encuentran algunos colaboradores eficaces con identidad revelada cuyas declaraciones comprometen seriamente al exgobernante.

El juicio contra Alejandro Toledo, recientemente condenado por corrupto, duró un año. En el caso de Vizcarra, por tratarse de un solo acusado y por la cantidad de testigos en su contra, se prevé que a mediados del 2025 esté lista la sentencia. Para ese entonces quedará demostrado que la justicia no se imparte en función de los ‘likes’.