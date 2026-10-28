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El (nuevo) voto 31

“Ha quedado clara la fragilidad de los partidos con representación en el nuevo Congreso”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Resumen

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    "La anunciada renuncia del senador Jorge Gavidia a la bancada del Partido del Buen Gobierno deja varias lecturas a tener en cuenta para las dinámicas parlamentarias". (Foto: Composición GEC)
    "La anunciada renuncia del senador Jorge Gavidia a la bancada del Partido del Buen Gobierno deja varias lecturas a tener en cuenta para las dinámicas parlamentarias". (Foto: Composición GEC)

    La anunciada renuncia del senador Jorge Gavidia a la bancada del Partido del Buen Gobierno deja varias lecturas a tener en cuenta para las dinámicas parlamentarias. La más importante quizá sea el cambio en la correlación de fuerzas y el peso que tendrá su voto para el bloque de derecha conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular.

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