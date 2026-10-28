El (nuevo) voto 31

La anunciada renuncia del senador Jorge Gavidia a la bancada del Partido del Buen Gobierno deja varias lecturas a tener en cuenta para las dinámicas parlamentarias. La más importante quizá sea el cambio en la correlación de fuerzas y el peso que tendrá su voto para el bloque de derecha conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular.

La semana pasada, hablábamos sobre el posicionamiento de Obras como la bancada que definiría el peso de la balanza en la Cámara Alta. Pocos días después, el escenario legislativo pone sus reflectores sobre Gavidia porque puede ser el voto 31 que el bloque de derecha necesita para ganar los partidos en la toma fina de decisiones legislativas. Lo de Gavidia termina quitando peso en las negociaciones a Obras frente al oficialismo.

Gavidia también entendió algo muy sencillo: mientras en las calles la ciudadanía empieza a vivir los efectos de El Niño, el Congreso se mostraba burocrático y enredado –y con show de peleas de por medio– en el debate de tecnicismos legislativos para la aprobación de la delegación de facultades. Se trata de una discusión importante, pero intentar ponerla por encima de la emergencia que afronta el país no solo se volvió inútil, sino irresponsable ante los ojos de una ciudadanía que espera respuestas claras.

Otra lectura que se desprende de la situación del senador Gavidia es la del transfuguismo en el sistema bicameral. El reglamento actual impide la creación de nuevas bancadas, pero los legisladores, ante el escenario fraccionado, pueden quedarse como independientes y negociar sus votos de manera estratégica para cualquiera de los bloques existentes. Algo de eso ya se había anticipado cuando el diputado Marlon Aguirre amagó con renunciar a Juntos por el Perú (JP) y coqueteó con la idea de aliarse al fujimorismo.

La prohibición para crear nuevas bancadas es una medida importante, pero no debemos perder de vista la atomización que aún se puede dar a través de los parlamentarios independientes y sobre cómo estos negocien sus votos, especialmente con el oficialismo. Este escenario es algo que vimos con mucha claridad en el último período unicameral con el Caso Los Niños de Acción Popular, donde al menos cinco legisladores de la lampa no necesitaron renunciar a su bancada para intercambiar votos por prebendas con el gobierno de turno.

Ha quedado clara la fragilidad de los partidos con representación en el nuevo Congreso, y eso es caldo de cultivo para la conformación de bloques de independientes. No solo pasa con el caso de Gavidia en Buen Gobierno; también está pendiente ver cómo se revuelve el voto disidente de la senadora Juana Ticona en Obras, y si el diputado Marlon Aguirre vuelve a amagar con renunciar a JP.

Vale recordar que estas tres disidencias ocurren cuando apenas nos encontramos en los primeros tres meses de gestión parlamentaria, y con el debate de la primera ley emitida desde el Congreso. Aún quedan más de cuatro años de convivencia y muchas movidas estratégicas por descubrir en el camino de un sistema bicameral que aún necesita muchos ajustes en su diseño institucional. Esto último es un tema que aún nadie parece estar dispuesto a llevar a un debate serio.