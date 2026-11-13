Congreso aprueba recorte de casi S/450 millones en su presupuesto para 2027. (Foto: Andina)
Congreso aprueba recorte de casi S/450 millones en su presupuesto para 2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Congreso de la República aprobó reducir en casi S/450 millones su presupuesto para 2027. La decisión fue adoptada por unanimidad por la Comisión Directiva y deberá ser ratificada por los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados, según informaron los titulares de ambas cámaras en un comunicado difundido este viernes 13 de noviembre.

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