El Congreso de la República aprobó reducir en casi S/450 millones su presupuesto para 2027. La decisión fue adoptada por unanimidad por la Comisión Directiva y deberá ser ratificada por los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados, según informaron los titulares de ambas cámaras en un comunicado difundido este viernes 13 de noviembre.

El acuerdo fue suscrito por Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado y del Congreso de la República, y Oscar Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados, quienes señalaron que la reducción responde al trabajo conjunto de ambas mesas directivas.

En el pronunciamiento, indicaron que el presupuesto para 2027 será menor al del año anterior y que la decisión busca promover el uso responsable y eficiente de los recursos públicos, así como priorizar las principales necesidades de la población.

Asimismo, anunciaron que propondrán al Poder Ejecutivo destinar los recursos liberados a prevenir y atender los efectos del fenómeno El Niño, fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y responder a otras urgencias del país.

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La propuesta de reducción presupuestal deberá pasar ahora por la aprobación de los plenos de ambas cámaras para su ratificación.