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El oráculo del defensor

“La Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de 1993 para proteger derechos fundamentales y vigilar al poder, terminó convertida por unos minutos en una consultora de comunicación política”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: Andina.
    Foto: Andina.

    Las brujas de Macbeth nunca le ordenaron que asesinara al rey Duncan, de acuerdo con el drama de Shakespeare. Se limitaron a anunciarle que algún día llevaría la corona. Las brujas no le dicen cómo accedería al trono, pero Macbeth solo necesitaba, acaso, ese impulso inaudito, porque a los hombres que ambicionan el poder no siempre hace falta darles instrucciones; a veces basta con tentarlos para que aquello que parece imposible parezca cada vez más plausible. Nadie culpará a las brujas, pero sin ellas quizá Macbeth no hubiera asesinado al rey.

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