Inicio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El valor de la atención de asuntos no contenciosos

“El debate que se desarrolla estos días en Puno es sobre cómo  crear mejores condiciones para el crecimiento”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Modernizar no significa desregular. La atención de asuntos no contenciosos requiere estándares claros, ética profesional, supervisión adecuada y control judicial ex post cuando existan vulneraciones". (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa)
    "Modernizar no significa desregular. La atención de asuntos no contenciosos requiere estándares claros, ética profesional, supervisión adecuada y control judicial ex post cuando existan vulneraciones". (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa)

    Mientras escribo estas líneas, participo como expositora en el XVIII Congreso Nacional del Notariado Peruano, que se realiza en Puno del 5 al 7 de febrero. El Perú es reconocido en la región como un país pionero en la atención de asuntos no contenciosos fuera del ámbito judicial, a partir de la Ley 26662, que habilitó al notario a intervenir en procedimientos sin controversia. Esta experiencia suele citarse como un caso exitoso de modernización institucional. Ello no significa que el sistema esté cerrado: existe amplio espacio para seguir modernizándolo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Crecer sin disyuntivas
    Columnistas

    Crecer sin disyuntivas

    El valor de la atención de asuntos no contenciosos
    Columnistas

    El valor de la atención de asuntos no contenciosos

    El especial sin humor
    Columnistas

    El especial sin humor

    Quiero ser amiga de Jerí
    Columnistas

    Quiero ser amiga de Jerí