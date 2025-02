Por aquella caracterización que Luis Alberto Sánchez hizo en “Perú: retrato de un país adolescente”, marcando nuestras falencias, grietas, matices (en camino hacia una “juventud”, base de una futura madurez como nación), no sería raro imaginar que, si hoy viviera, el crítico literario e historiador concluiría que hemos tomado el camino opuesto: el infantilismo y la precariedad como país.

Al menos demográficamente, y por data brindada anteayer por el Reniec, la realidad obligaría al expresidente del Senado a escribir una segunda versión de su obra escrita en 1958.

Tras el primer simulacro de cierre del padrón de electores realizado por esta entidad (el definitivo se realizará el 12 de abril), casi 27 millones y medio de peruanos conformarían el universo de votantes. Y de ese total, 2′520.280 (poco más del 9%) serán personas que por primera vez elijan en un proceso presidencial y parlamentario.

Siempre con información del Reniec, y haciendo la división por rangos etarios, el 27,8% serán votantes entre 18 y 29 años, mientras que el segmento de 30 a 59 años representa el 53,4%; solo el 18,9% tendrá 60 años a más. Niveles muy parecidos a los del 2021.

No pretendo hacer ninguna extrapolación indebida (no es mi terreno; además sería interesante contar con data más específica respecto a estos rangos), pero un escenario altamente probable es que la población menor de 37 o 38 años represente no menos del 40%-45% de los sufragantes peruanos.

Un escenario como el descrito, claramente, determina un perfil promedio de votante joven pero, a la vez, orienta a que las campañas electorales privilegien algunos tipos de mensajes y canales respecto de otros.

Si antes las redes sociales o las plataformas de ‘streaming’ tenían un peso no decisivo, pensando en el 2026, me atrevería a pronosticar que, esta vez, al menos, los valores serán bastante equilibrados en relación con los medios tradicionales (especialmente radio y TV).

Se podrá argüir que el acceso a Internet sigue siendo limitado en varias zonas del país, especialmente rurales; pero también es un hecho que los principales bolsones de votos se ubican en zonas urbanas o urbano-marginales que sí cuentan con acceso a la red.

Muchos han criticado al alcalde Rafael López Aliaga por su encuentro “disruptivo” de días pasados con el famoso streamer Speed; algunos llegando incluso al insulto por las formas del chico de Cincinnati. Pero debo admitir que, en este caso, alguien del entorno de ‘Porky’ fue bastante veloz.