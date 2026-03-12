El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Encuestas en campaña

“[Hay actores políticos que] cuando los resultados no les favorecen, no dudan en descalificar a las encuestadoras”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "A un mes de las elecciones, garantizar que la información que circula sea transparente y verificable es una condición básica para proteger el derecho de los ciudadanos a decidir con información confiable". Ilustración: Giovanni Tazza
    "A un mes de las elecciones, garantizar que la información que circula sea transparente y verificable es una condición básica para proteger el derecho de los ciudadanos a decidir con información confiable". Ilustración: Giovanni Tazza

    Las encuestas no predicen el futuro. Son, más bien, una fotografía del presente. Cuando contamos con varias de esas fotografías tomadas en distintos momentos, es posible observar la evolución de la opinión pública y comprender tendencias en el comportamiento electoral. En ese sentido, las encuestas no determinan el resultado de una elección, pero sí ayudan a entender cómo se están moviendo las preferencias de los ciudadanos.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.