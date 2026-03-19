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Antes de criticar

“Comprender el entorno en el que se forman las percepciones públicas resulta tan importante como la rigurosidad metodológica con la que se realizan las encuestas”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

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    "Las encuestas no solo se rigen por criterios estadísticos; se sustentan en principios éticos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Las encuestas no solo se rigen por criterios estadísticos; se sustentan en principios éticos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Más allá de entender cómo se hacen las encuestas, conviene entender el contexto en el que se realizan. La confiabilidad de los estudios de opinión pública no depende únicamente del rigor metodológico con el que se diseñan las muestras o se formulan las preguntas. También está influida por el entorno democrático, institucional y mediático en el que los ciudadanos forman y expresan sus opiniones. Para medir ese contexto, se ha desarrollado el Public Opinion Research Environment Index (Porei), un indicador compuesto que evalúa las condiciones en las que se produce la investigación de opinión pública en distintos países.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.