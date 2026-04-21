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¡Feliz Día de la Tierra 2026!

“Cuando [la humanidad] goza de cierto grado de libertad, es capaz de cooperar, inventar y descubrir soluciones a problemas nuevos y viejos”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    "De los 42 países que los autores estudiaron, ninguno experimentó menor abundancia que en 1980. En el Perú, la abundancia de recursos personales creció por 184%". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "De los 42 países que los autores estudiaron, ninguno experimentó menor abundancia que en 1980. En el Perú, la abundancia de recursos personales creció por 184%". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Mañana es el Día de la Tierra y hay amplios motivos para celebrarlo con felicidad y optimismo. Cuando esta conmemoración anual empezó en 1970, dominaba un clima de opinión sombrío. La humanidad, se decía, estaba destruyendo el planeta debido a la sobrepoblación y el sobreconsumo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.