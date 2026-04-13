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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Hasta cuándo se sostendrá el país?

“Lo ocurrido ayer no es un hecho aislado en nuestro país. Es la falla constante y repetida del Estado”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Al momento de cerrar esta columna no había certeza sobre lo que pasaría con el proceso electoral. Un proceso que, dadas sus características debía haber sido llevado con absoluto cuidado y transparencia, pero sobre el que hoy hay serios cuestionamientos. ¿Qué confianza podemos tener los peruanos, cuando fuimos testigos de una gran cantidad de mesas que no se instalaron, y de miles de electores que fueron privados de su derecho al voto?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.