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La belleza que destruimos

“Una ciudad puede crecer y al mismo tiempo perder aquello que la hacía única. Competitividad y bondad no bastan si olvidamos la tercera palabra de Marcet: belleza”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La semana pasada, Xavier Marcet llegó a dar una conferencia en la Universidad de Lima. Su enfoque de gestión empresarial pone a la persona en el centro de la organización, entendiendo que el éxito económico y la rentabilidad son compatibles con el bienestar de los trabajadores, el desarrollo de sus capacidades y la generación de valor para la sociedad. Frente a modelos centrados exclusivamente en resultados financieros, esta corriente, muy en línea con el capitalismo consciente, promueve un liderazgo basado en la dignidad humana, la confianza, la ética, la colaboración y el propósito compartido.

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