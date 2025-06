La gravísima crisis causada por el choque entre la Junta Nacional de Justicia y las atribuciones de los fiscales supremos para elegir ellos a la fiscal de la Nación ha cedido en intensidad con la decisión del Poder Judicial, pero de ninguna manera ha concluido.

Como es normal vienen las apelaciones de los abogados de Patricia Benavides y, además, la JNJ se habría declarado en sesión permanente para ver cómo ‘contraataca’, excluyendo la participación de Francisco Távara quien, creo, es el único de sus miembros con trayectoria reconocida: fue presidente de la Corte Suprema, hasta donde yo recuerdo, sin cuestionamientos.

La crisis viene de atrás. Concentrémonos en la segunda etapa del gobierno de Perú Libre con Dina Boluarte. Ella no oculta que detesta a la fiscalía desde la investigación por los Rolex y el allanamiento que permitió encontrar indicios en su contra. Ya pagaron sus iras los policías que cumpliendo la orden de un juez lo llevaron a cabo. Los odios presidenciales contra el Ministerio Público se expresaron luego en una arbitraria mezquindad presupuestal.

También el Congreso, en el que por lejos el ‘caucus’ más poblado es el de los investigados por fiscalías, ha afectado de distintas maneras su mandato; para empezar, redujo los alcances de la ley contra el crimen organizado y dejó al país, en complicidad con el Ejecutivo, cuatro meses sin detención preliminar, para felicidad de los peores criminales.

Por supuesto, los problemas son también internos. Sin duda, el modelo de gobernanza con solo cinco fiscales supremos está en crisis y en su momento con actores adecuados se debe hacer una reforma en serio, pero que a la vez fortalezca su capacidad de enfrentar al crimen que nos asola, que es sin duda el principal problema nacional.

A mi juicio, sería inaudito que un Congreso ya casi de salida y que tiene una amplia mayoría de sus integrantes investigados por fiscalías por temas de corrupción (previos y/o posteriores a su elección) se atribuyese legitimidad para hacerlo.

Entre tanto, se aleja la posibilidad de que Patricia Benavides pueda asumir el cargo. No entro en discusiones de abogados, no lo soy ni los entiendo. No tengo intereses políticos o electorales de ningún tipo en el asunto. Lo digo como un observador que trata de ser objetivo: creo que mejor así, que el peor escenario posible sería el de su retorno como fiscal suprema; peor aún, como fiscal de la Nación.

Al respecto, me permito citar la opinión de Federico Salazar en El Comercio: “Su tesis para obtener la plaza de fiscal suprema no existe [...] Habría interferido en la investigación que se sigue contra [...] la jueza Emma Benavides [...] se habría reunido con la presidenta [...] a negociar el archivamiento de las denuncias sobre las muertes en las protestas”.

Concluye Salazar: “ ¿Puede una investigación de esta gravedad realizarse mientras la investigada cumple la función de fiscal de la Nación? Para ser fiscal supremo se requiere, entre otras cosas, gozar de conducta intachable, públicamente reconocida”.

Coda: Gerardo Chávez ha fallecido luego de una prolífica y larga vida. A juicio de este lego, junto con la también norteña Tilsa Tsuchiya, fue uno de los pintores peruanos más originales e innovadores, logrando ambos resultados de una belleza indescriptible. Estuve en el magnífico Museo de Arte Moderno de Chávez en Trujillo hace ya bastante tiempo y que planean reabrir pronto. Pero lo que más me impresionó fue su monumental retrospectiva en el Museo de la Nación en el 2017. Tengo el privilegio y el placer de haber visitado muchos museos a lo largo de mi vida. Y pienso que lo que allí vi podría haber brillado en hasta los más reputados del mundo.