En el Semáforo de este martes 25 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: el Comercio presentó su nueva publicación “Tricampeones”, el libro oficial que celebra el histórico tricampeonato de Universitario de Deportes. Segundo, el Perú es el tercer país de Latinoamérica con más delitos no denunciados. Por último, el empleo juvenil mostró un desempeño débil: creció solo 0,5% a escala nacional.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢“TRICAMPEONES”

El Comercio presentó su nueva publicación “Tricampeones”, el libro oficial que celebra el histórico tricampeonato de Universitario de Deportes ( 2023-2025 ). Esta obra reúne crónicas, análisis y fotografías exclusivas que reconstruyen la campaña crema con un enfoque íntimo y emocional. La edición viene en tapa dura y caja de colección. En preventa hasta el 30 de noviembre, incluye una suscripción digital anual a El Comercio. A partir del 6 de diciembre, estará disponible en quioscos.

🔴INSEGURIDAD SIN DENUNCIAS

El Perú es el tercer país de Latinoamérica con más delitos no denunciados: casi el 81,9% de los crímenes no se reporta desde hace más de cinco años, según cifras registradas por el INEI. Las principales razones son la desconfianza en las autoridades, la percepción de que denunciar “no sirve”, el miedo a represalias y la falta de resultados en las investigaciones. Esta cifra negra limita la acción policial y distorsiona el verdadero alcance de la inseguridad en el país.

🔴DESEMPLEO JUVENIL

En el último año, según el IPE, el empleo nacional aumentó el 1,9% en el tercer trimestre del 2025 y los ingresos laborales han registrado un crecimiento consistente. En contraste, el empleo juvenil ( 15 a 29 años) mostró un desempeño débil: creció solo 0,5% a escala nacional y 1,1% en las principales ciudades. Esta situación presenta desafíos pendientes, como las brechas de género, los altos niveles de inseguridad y el riesgo creciente de ser reemplazados por la inteligencia artificial (nuevas tecnologías).