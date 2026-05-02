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La razón, no la pasión

“Ojalá se deje gobernar por la razón y no por la pasión. Y que ponga por delante el futuro del Perú”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La fatal falla logística de la ONPE ha desencadenado una bola de nieve que puede terminar de arrasar todo. Argumentaciones catastrofistas acerca de la ilegitimidad de las elecciones y del próximo gobierno pueden constituir una profecía autocumplida que arruine la gran promesa de la recuperación de la estabilidad política luego de diez años de anarquía para crecer ya no 3% al año sino 7 u 8%, con gran reducción de la pobreza, algo perfectamente posible porque los planes de gobierno de Fuerza Popular, Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno tienen suficientes puntos en común como para acordar un plan de reformas de mediano calado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.