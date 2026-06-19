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Lluvia de miles de millones

“El gobierno de José María Balcázar ha decidido sacrificar todas las vacas y hacer un festín en su nombre y el de las autoridades regionales y locales”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    "La desigualdad es mayor porque la riqueza está concentrada solo en un puñado de billonarios, conocidos desde la época del primer gobierno de Alan García como “los doce apóstoles”". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "La desigualdad es mayor porque la riqueza está concentrada solo en un puñado de billonarios, conocidos desde la época del primer gobierno de Alan García como “los doce apóstoles”". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Si la cifra de S/4.160 millones que el Ejecutivo busca agregar al presupuesto este año ya podía erizar la piel de quienes nos preocupamos por el manejo fiscal, la verdadera dimensión de los recursos adicionales que el gobierno planea inyectar a la pálida economía este año debería producirnos un episodio de hiperventilación.

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