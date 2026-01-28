Ellos también votan

A miles de kilómetros de casa, más de un millón de peruanos están habilitados para votar en las elecciones de abril. Pero una pregunta persiste: ¿realmente pueden hacerlo? Sin embajadas o consulados cercanos carecen de incentivos para acudir a las urnas.

Aquellos que se van no lo hacen por capricho, sino, en su mayoría, por falta de oportunidades. Su voto es un mecanismo para mantener vínculos con el Perú y garantizar que sus intereses sean representados en decisiones que afectan su futuro. No puede permitirse que ejercer su derecho al voto sea complejo de realizar.

Y es que las cifras son contundentes: en las elecciones del 2021, más de 700.000 peruanos en el exterior no acudieron a votar. Con 1,2 millones habilitados para abril próximo, ¿se repetirá el ausentismo? El problema no es menor, ya que, si bien los peruanos en el exterior representan menos del 4% del padrón electoral total, su capacidad de influencia es mayor de la que parece. En las segundas vueltas presidenciales del 2021 y el 2016, el margen de victoria fue de poco más de 40.000 votos. Ante una polarización política y unos comicios ajustados, la ausencia de más de 700.000 peruanos puede ser la diferencia.

Las causas del ausentismo son diversas. Muchos migrantes enfrentan costos reales como el transporte hacia los consulados o el tiempo de trabajo perdido por acudir a votar, sin dejar de mencionar las dificultades burocráticas que se presentan cuando se busca actualizar el domicilio en el DNI si es que se reside en ciudades que carecen de presencia consular.

En ese sentido, es alentador que el Ministerio de Relaciones Exteriores haya lanzado la plataforma digital “Tu voto cruza fronteras”, que centraliza data sobre los 218 locales de votación distribuidos en 121 oficinas consulares. Sin embargo, la facilidad de acceso a la información que brinda esta iniciativa no resuelve los obstáculos materiales que enfrentan nuestros connacionales. Se requieren medidas concretas: expandir centros de votación en ciudades en las que no hay consulados, considerar facilidades especiales para trabajadores y evaluar mecanismos alternativos que reduzcan costos de desplazamiento.

El sufragio de peruanos en el extranjero no es un favor. Pese a vivir fuera del país, ellos también votan y es una obligación de las autoridades electorales facilitar el ejercicio de dicho derecho.