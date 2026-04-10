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Los principales errores que pueden dificultar una inversión en Perú y cómo evitarlos

“Las inversiones que funcionan en Perú comparten tres rasgos: un buen partner local que guíe el camino, una red de contactos sólida y la capacidad suficiente para adaptarse”.

    Luis Fuentes
    Por

    Director del Grupo Fuentes en Perú y Alligare Internacional en Latinoamérica

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    El Perú es uno de los mercados más atractivos de América Latina para la inversión extranjera, incluso en medio de la incertidumbre política que suele alertar a los CEO de compañías de distintos sectores. Esto se debe a que el país posee una de las monedas más sólidas de la región, una macroeconomía estable y un historial de respeto a los contratos que no es muy común en la región.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.