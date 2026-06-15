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Los retos del próximo gobierno

“En el Perú de hoy, la estabilidad de gobierno ya no es un dato menor: es una condición necesaria para el desarrollo económico”.

    Elmer Cuba
    Por

    Economista y Socio de Macroconsult

    ecuba@macroconsult.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Cuando se analiza el resultado electoral de segunda vuelta por provincias, se encuentra que el candidato de la izquierda/antifujimorismo tiende a ganar en zonas de mayor altitud y/o de menores ingresos; mientras que la candidata de la derecha popular lo hace en provincias de menor altitud y mayores ingresos.

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