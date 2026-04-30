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Miss Baker, del Perú a las estrellas

“Lo mejor y lo peor del ser humano no se define en sus obras, sino en como las emplea”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

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    Miss Baker: ¿Sabías que el primer mono en el espacio fue peruano?
    Miss Baker: ¿Sabías que el primer mono en el espacio fue peruano?

    Los humanos han vuelto a poner a la luna como un objetivo y esto nos recuerda cómo los cambios tecnológicos se han acelerado con la historia: si desde la invención de la rueda hasta la invención del automóvil habían pasado miles de años, desde la invención del avión hasta la de los cohetes solo pasaron décadas.

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