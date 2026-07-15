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¿Continuismo o cambio disruptivo?

“Este es el gran reto de Keiko Fujimori: ser disruptiva y efectiva, manteniendo la línea favorable al libre mercado”.

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    LIMA, PERU. VIERNES, 3 DE JULIO DEL 2026. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA PRESIDENTA ELECTA: KEIKO FUJIMORI. FOTOS: CESAR CAMPOS / @PHOTO.GEC
    LIMA, PERU. VIERNES, 3 DE JULIO DEL 2026. CONFERENCIA DE PRENSA DE LA PRESIDENTA ELECTA: KEIKO FUJIMORI. FOTOS: CESAR CAMPOS / @PHOTO.GEC
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    En una famosa controversia entre dos intelectuales de la época de la Revolución Francesa –Edmund Burke y Thomas Paine– se discutía cuál debería ser la naturaleza del cambio. Paine argumentaba que debía ser absoluto y revolucionario, mientras que Burke respondía que el peligro de tal cambio sería volver, inevitablemente, al estado original de las cosas. En el caso francés, abolir la autocracia propició un cambio jacobino que llevó a un período de radicalismo y concentración del poder, para luego volver a la autocracia con Napoleón. Burke argumentaba que la manera más duradera de cambiar era a través de reformas graduales; si bien lentas, las sociedades se adaptarían mejor a cambios sutiles que a cambios bruscos.

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