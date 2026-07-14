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Somos la cianobacteria que sabe que es cianobacteria

“¿Va a leer nuestra historia como la de la primera especie que rompió el patrón, o como una más de las que, sabiéndolo todo, lo repitió exactamente igual?”

    Victor Román/Sci2Press
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Creada con IA
    Ilustración: Creada con IA

    Hace 2,400 millones de años, en un océano sin nombre, algo empezó a respirar luz. Unos organismos microscópicos llamados cianobacterias habían descubierto la fotosíntesis oxigénica; convertir agua y luz solar en energía, liberando oxígeno como desecho. Funcionó tan bien que se multiplicaron sin freno. Y el oxígeno, ese subproducto invisible, empezó a acumularse en el agua, después en el aire, hasta saturar la atmósfera entera del planeta.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.