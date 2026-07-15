1926: Carta por el pasaje de los escolares

Las Empresas Eléctricas hicieron una modesta concesión a los colegiales consistente en que paguen medio pasaje en los carros de primera, pero los conductores alegan ignorar dicha disposición y obligan a los niños a pagar pasaje entero o los hacen bajar. Si se da la queja, llega a los inspectores y estos se limitan a decir que será algún conductor nuevo y, finalmente, si se lleva la queja hasta las empresas ahí le contestan que ellas no se entienden con los padres de los niños sino con la Dirección de Enseñanza. La Dirección de Enseñanza debe saber qué hacer para que los niños puedan aprovechar la concesión.

Las Empresas Eléctricas hicieron una modesta concesión a los colegiales consistente en que paguen medio pasaje en los carros de primera, pero los conductores alegan ignorar dicha disposición y obligan a los niños a pagar pasaje entero o los hacen bajar. Si se da la queja, llega a los inspectores y estos se limitan a decir que será algún conductor nuevo y, finalmente, si se lleva la queja hasta las empresas ahí le contestan que ellas no se entienden con los padres de los niños sino con la Dirección de Enseñanza. La Dirección de Enseñanza debe saber qué hacer para que los niños puedan aprovechar la concesión.