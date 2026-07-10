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Modales democráticos

“Los bloques izquierda-derecha están definidos en el Congreso, pero falta preguntarse: ¿cuál será el papel del Partido de Buen Gobierno?”

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La vida política del país durante los últimos diez años ha sido una montaña rusa en la que la inestabilidad, los escándalos y los desgobiernos se instalaron entre los peruanos. Ya casi nos habíamos olvidado lo que era una transición y los modales democráticos habían quedado guardados en un cajón.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.