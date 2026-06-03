No alineados

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“Fortalecer a las instituciones llamadas a promover y defender derechos no es un gasto superfluo en más burocracia, es más bien la fórmula de éxito en el Estado moderno”.

    Eduardo Luna Cervantes
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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    El 15 de febrero de 2018, este diario publicó un artículo de mi autoría a propósito del inicio de mi gestión como director de la recién estrenada Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP); en él abordé la cuestión de su utilidad pública, para qué sirve. Ocho años y meses después, culminado el periodo de gestión, me gustaría compartir una reflexión que creo puede ser de interés público, dado que contrasta expectativas y convicciones de inicio con experiencia práctica de ejercicio de un cargo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.