1926: Fiesta en Chorrillos
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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El reporte llega del corresponsal en Chorrillos. La doble fiesta del patrón de la ciudad y del mártir José Olaya se celebró con un marcado entusiasmo. Conforme lo anunciamos, se cumplieron diversos números del programa que se confeccionó para las fiestas de San Pedro y San Pablo. Anteayer, después de benditas las nuevas andas y la imagen de San Pedro, en la noche tuvo lugar el festival en la Plaza Matriz. Además, en el Cine Excélsior, a las doce de la noche, empezó el baile popular, que se prolongó hasta las cinco de la mañana del 29, en medio del más grande entusiasmo.