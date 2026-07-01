1926: Fiesta en Chorrillos

El reporte llega del corresponsal en Chorrillos. La doble fiesta del patrón de la ciudad y del mártir José Olaya se celebró con un marcado entusiasmo. Conforme lo anunciamos, se cumplieron diversos números del programa que se confeccionó para las fiestas de San Pedro y San Pablo. Anteayer, después de benditas las nuevas andas y la imagen de San Pedro, en la noche tuvo lugar el festival en la Plaza Matriz. Además, en el Cine Excélsior, a las doce de la noche, empezó el baile popular, que se prolongó hasta las cinco de la mañana del 29, en medio del más grande entusiasmo.

El reporte llega del corresponsal en Chorrillos. La doble fiesta del patrón de la ciudad y del mártir José Olaya se celebró con un marcado entusiasmo. Conforme lo anunciamos, se cumplieron diversos números del programa que se confeccionó para las fiestas de San Pedro y San Pablo. Anteayer, después de benditas las nuevas andas y la imagen de San Pedro, en la noche tuvo lugar el festival en la Plaza Matriz. Además, en el Cine Excélsior, a las doce de la noche, empezó el baile popular, que se prolongó hasta las cinco de la mañana del 29, en medio del más grande entusiasmo.