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Perú en las urnas: un arcoíris sin norte

“La pregunta ya no es únicamente quién ganará, sino si este proceso puede producir alguna forma de gobernabilidad”.

    Ginevra Baffigo
    Por

    Conductora de Visa para el Mundo en Canal N

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    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    A las siete de la mañana del domingo 12, el Perú cumplió con una de sus ceremonias más persistentes: votar. A las siete de la noche, como en esas funciones que se alargan más de la cuenta, el país quedó en suspenso.

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