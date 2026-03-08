El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Liderazgo compartido, la verdadera transformación del Perú

“Cuando hombres y mujeres trabajan juntos, articulando capacidades y experiencias, la energía que se genera trasciende lo productivo”.

    María del Pilar Matto
    Por

    CEO Celaris Energy

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Un liderazgo que entiende que los equipos diversos, cohesionados y orientados por un propósito compartido generan mejores resultados y construyen entornos de mayor confianza". (Foto: AFP)
    "Un liderazgo que entiende que los equipos diversos, cohesionados y orientados por un propósito compartido generan mejores resultados y construyen entornos de mayor confianza". (Foto: AFP)

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.