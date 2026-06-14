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Londinenses pasean por Church Parade, en Hyde Park, en dibujo del célebre ilustrador Charles Dana Gibson a fines del siglo XIX.
Londinenses pasean por Church Parade, en Hyde Park, en dibujo del célebre ilustrador Charles Dana Gibson a fines del siglo XIX.
/ duncan1890
Por Alonso Cueto

Caminar siempre es una aventura aun cuando uno recorra siempre las mismas calles, los mismos parques y las mismas avenidas. El ruido y el silencio son los mismos pero siempre llegan tamizados por los sonidos que vienen de dentro. Hoy los árboles que vimos el día anterior lucen algo distintos, con un balanceo inusual en el viento. En el parque hay un festival de niños pequeños, todos en sus cochecitos, como reyezuelos en unas carrozas que reconocen el imperio que ejerce la infancia. Algunos pequeños están con sus madres y muchos con sus abuelas y abuelos. En el otro extremo de las edades, el parque también es refugio de las personas que miran al mundo desde esas otras carrozas, esas de la tercera edad, las sillas de ruedas y los andadores. Unas miradas recias y dulces, con una melancolía petrificada, los enfrentan al mundo. A su lado, hay algunas escuderas que sostienen a estos ancianos, dándoles la compañía que supone la certeza de una conversación breve y casual.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.