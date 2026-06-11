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Por un conteo mejor

“En lugar de ello, sugiero un paso intermedio: un sistema de preconteo, o de conteo preliminar”.

    Ronald Cross
    Por

    Analista electoral

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    ONPE tiene 25 actas observadas en Arequipa (Foto: ODPE Arequipa)
    ONPE tiene 25 actas observadas en Arequipa (Foto: ODPE Arequipa)
    / SYSTEM

    Hemos llegado a casi el final de otra campaña electoral. Una vez más, hemos ido a las urnas, nos hemos dividido en casi dos mitades idénticas y estamos experimentando el vía crucis de tener que esperar varios días para poder llegar a ese mágico 100% de actas contabilizadas.

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