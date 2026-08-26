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Premio SIP para El Comercio, asesinato a líder ashéninka y más empresas forzadas a cerrar

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este miércoles 26 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    El Comercio es finalista de los Premios SIP 2026 por especiales electorales 2026.
    El Comercio es finalista de los Premios SIP 2026 por especiales electorales 2026.

    En el Semáforo de este miércoles 26 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el especial “Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en el 2026”, de El Comercio, fue el ganador de los premios SIP. Segundo, el líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha fue asesinado el 23 de agosto del 2026 . Finalmente, la empresa de transporte Nueva América suspendió sus servicios luego de que uno de sus choferes fuera atacado a balazos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.