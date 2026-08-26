Premio SIP para El Comercio, asesinato a líder ashéninka y más empresas forzadas a cerrar

En el Semáforo de este miércoles 26 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el especial “Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en el 2026”, de El Comercio, fue el ganador de los premios SIP. Segundo, el líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha fue asesinado el 23 de agosto del 2026 . Finalmente, la empresa de transporte Nueva América suspendió sus servicios luego de que uno de sus choferes fuera atacado a balazos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢PREMIO SIP EN PERIODISMO DE DATOS

El especial “Radiografía del poder: una cobertura interactiva para entender las elecciones del Perú en el 2026”, de El Comercio, fue el ganador de los premios SIP en periodismo de datos, una de las 13 categorías del reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa. El trabajo, elaborado por un equipo de distintas áreas del Diario, consta de una saga de especiales interactivos basados en datos públicos, automatización e inteligencia artificial con supervisión periodística.

🔴ASESINATO DE LÍDER ASHÉNINKA

El líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha fue asesinado el 23 de agosto del 2026 durante labores de vigilancia territorial en su comunidad, en Ucayali. Según la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), encontró a terceros realizando presuntamente extracción de aceite de copaiba dentro del territorio comunal. En el enfrentamiento, recibió impactos de arma de fuego que le causaron la muerte. El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los líderes indígenas al proteger sus territorios frente a actividades extractivas.

🔴EMPRESAS FORZADAS A CERRAR

La empresa de transporte Nueva América suspendió sus servicios luego de que uno de sus choferes fuera atacado a balazos, en un nuevo episodio de violencia contra el transporte público. Tras el atentado, algunas unidades fueron trasladadas hacia Lima norte, mientras efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas custodian la cochera de la empresa. El ataque ocurre en un contexto de amenazas y presuntas extorsiones contra transportistas, que han generado temor entre trabajadores y afectan la continuidad del servicio.