¿Quién va a ganar las elecciones? 

Todos nos preguntamos quién ganará las elecciones del próximo 12 de abril, y qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. ¿Qué podemos esperar y de qué dependerán las preferencias electorales?

Parece claro que hasta el momento hay dos candidatos adelante, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori; según la encuesta de marzo del Instituto de Estudios Peruanos (con información recogida entre el 6 y el 11 de marzo), con 11,7 y 9,4%, respectivamente. Ciertamente, ambos podrían mantener esas posiciones, recordemos que K. Fujimori entró a segunda vuelta en el 2021 con el 10,9% de los votos emitidos, y las encuestas sugieren que la intención de voto por ambos luce relativamente estable. La incertidumbre está en el hecho de que todavía más del 35% no expresó preferencia por algún candidato; considerando que en las elecciones del 2021 hubo un 18% de votos nulos y en blanco, podría especularse que un porcentaje similar de votantes se terminará decantando por alguno. ¿Podrían ser los dos punteros? Podría ser, pero su respaldo parece, si bien estable, también estancado.

¿A dónde podrían ir los votos de los indecisos? Detrás de los punteros, hay un segundo pelotón; algunos de ellos han ido creciendo en las últimas semanas, y podrían seguir esa tendencia. Alfonso López Chau, Wolfgang Grozo y Roberto Sánchez, con el 6,8%, 4,3% y 3,7%, respectivamente. Muy cerca hay otros candidatos, pero que parecen estancados: Carlos Álvarez, Mario Vizcarra, César Acuña y Yohny Lescano (con 3,9%, 3,1%, 2,7% y 2,5%, respectivamente). Finalmente, han aparecido candidatos que lograron salir del rubro de “otros” que son importantes de mencionar: George Forsyth, Ricardo Belmont y Jorge Nieto (con 2,4%, 2,3% y 2,1%, respectivamente). Parten de muy abajo, ¿les dará tiempo para crecer y aspirar a meterse a la segunda vuelta? La encuesta de marzo de Datum, con información recogida entre el 13 y el 17 de marzo, trae la sorpresa de colocar a Nieto en quinto lugar, detrás de K. Fujimori, López Aliaga, López Chau y Álvarez, con el 4,6%.

Podríamos especular un poco más sobre el posible voto de los indecisos. Si volvemos a la encuesta del IEP, y consideramos el “no precisa” como aproximación del votante indeciso, encontramos un 16,2% de encuestados, donde hay un poco más de mujeres, ciudadanos de los sectores D y E, con educación básica. ¿Esto podría favorecer, por ejemplo, a Keiko Fujimori? Podría ser, pero también le juega en contra la imagen de sus tres derrotas previas, y la impresión de que perdería en segunda vuelta contra cualquier contendor. También podría favorecer a algún candidato con un perfil más de izquierda.

Otra manera de aproximarnos al mismo asunto pasa por considerar cuáles son los problemas más importantes del país para los ciudadanos, y qué candidatos se ajustan mejor a esas percepciones: según la encuesta del IEP, la inseguridad es el problema principal para el 39%; la corrupción para el 25,7%, y la economía para el 14,8%. Por ahora, López Chau y Álvarez tienen perfiles de votación más cercanos a esos porcentajes, lo que les da un potencial que podrían aprovechar.

Ciertamente, los debates de los próximos días ayudarán a terminar de definir las tendencias en curso en esta “recta final”, pero dado lo farragoso que resultará, serán clave la cobertura de los medios y los rebotes desde las redes sociales.