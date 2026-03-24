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¿Quién va a ganar las elecciones? 

“¿A dónde podrían ir los votos de los indecisos? Detrás de los punteros, hay un segundo pelotón".

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Todos nos preguntamos quién ganará las elecciones del próximo 12 de abril, y qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. ¿Qué podemos esperar y de qué dependerán las preferencias electorales?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.